Альварес хочет уйти из «Атлетико» из-за Симеоне. Marca сообщила три заинтересованных клуба

Нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес намерен покинуть клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает испанское издание Marca.

По информации источника, аргентинский форвард не чувствует себя комфортно, работая с Диего Симеоне и лично настаивает на трансфере. Отмечается, что три клуба проявляют серьёзный интерес к футболисту — «ПСЖ», «Арсенал» и «Барселона».

Представители Хулиана подтвердили, что главный тренер парижан Луис Энрике отправил игроку личное сообщение, а наставник «канониров» Микель Артета также связывался с аргентинцем в период с марта по май. Отмечается, что спортивный директор сине-гранатовых Деку также позвонил агенту Альвареса перед матчем 1/2 финала Лиги чемпионов «Атлетико» с «Арсеналом», чтобы сообщить, что «Барселона» была бы заинтересована в трансфере, если бы представилась такая возможность.

В нынешнем сезоне Альварес сыграл 49 встреч, где забил 20 голов и сделал девять ассистов. Контракт Альвареса с «Атлетико» действует до лета 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает 26‑летнего аргентинца в € 90 млн.

