Симеоне назвал причину проблем «Атлетико» в сезоне после поражения 1:5 от «Вильярреала»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о проблемах красно-белых в текущем сезоне. Напомним, в матче 38-го тура испанской Ла Лиги «матрасники» проиграли «Вильярреалу» со счётом 1:5. Этот матч позволил «субмарине» завершить сезон на третьем месте, а «Атлетико» оказался на четвёртой строчке.

«Мы так и не смогли показать тот уровень игры, который от нас требовался. Мы прилагали огромные усилия на протяжении всего сезона, и после вылета от «Арсенала» наша лучшая игра была против «Сельты». В матчах с «Осасуной» и «Жироной»… Они упустили много шансов, а мы победили… Сегодня соперник не упустил ни одного. Мы привыкли к попаданию в зону Лиги чемпионов, но следите за командами, идущими за нами, они становятся сильнее и сильнее. Это нелегко.

Оценка сезону? У меня всегда были ужасные оценки. Думаю, у нас был хороший или даже очень хороший сезон. Мы сыграли 61 матч. «Вильярреал», у которого тоже был очень хороший сезон, сыграл гораздо меньше матчей. Мы провели несколько очень хороших игр на протяжении всего сезона, но никто не хочет финишировать третьим. Все хотят выиграть лигу.

Цифры поразительны и суровы. Пропущено много голов. Это то, что не позволяет конкурировать и выигрывать титулы. В Лиге чемпионов мы забили много голов, и именно поэтому смогли пройти далеко», — приводит слова Симеоне Marca.

По итогам минувшего сезона «Атлетико» провёл 61 матч во всех турнирах. Красно-белые заняли четвёртое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 69 очков. В Кубке Испании мадридский коллектив дошёл до финала, где уступил «Реалу Сосьедад». В Лиге чемпионов подопечные Симеоне добрались до полуфинала, где проиграли по сумме двух встреч «Арсеналу».