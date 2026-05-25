Черчесов высказался об игре Кордобы в матче со «Спартаком», упомянув Дзюбу

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов подвёл итоги матча между «Спартаком» и «Краснодаром» (1:1, 4:3 пен.) в Суперфинале Кубка России.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Солари – 36'     1:1 Аугусто – 57'    

«Вышли две команды, которые умеют атаковать, не любят играть вторым номером. И они показали тот футбол, который мы увидели. Мне кажется, что Кордоба вышел с травмой, не мог человек выдать свои 100%. Но пример Дзюбы показывает, что иногда тот футболист, который дает меньше, чем он может, приносит больше пользы, чем тот, кто бегает или еще что‑то делает, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Колумбийский форвард Джон Кордоба был заменён на 75-й минуте. Позже главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев сказал, что Кордоба играл с травмой.

«Спартак» в пятый раз стал обладателем Кубка России. В предыдущий раз красно-белые завоёвывали трофей в сезоне-2021/2022, обыграв в финале московское «Динамо» (2:1).

