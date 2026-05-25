Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Симеоне лаконично отреагировал на вопрос о намерении Альвареса уйти из «Атлетико»

Симеоне лаконично отреагировал на вопрос о намерении Альвареса уйти из «Атлетико»
Комментарии

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о новости о том, что нападающий красно-белых Хулиан Альварес намерен покинуть клуб в летнее трансферное окно.

«Думаю, он уже принял решение», — приводит слова Симеоне Marca.

Ранее в СМИ сообщалось, что аргентинский форвард испытывает проблемы при работе с Симеоне. Игрока связывают с тремя топ-клубами — «ПСЖ», «Арсеналом» и «Барселоной», которые уже связались с окружением Альвареса.

В нынешнем сезоне Альварес сыграл 49 встреч, где забил 20 голов и сделал девять ассистов. Контракт Альвареса с «Атлетико» действует до лета 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает 26‑летнего аргентинца в € 90 млн.

Материалы по теме
Альварес хочет уйти из «Атлетико» из-за Симеоне. Marca сообщила три заинтересованных клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android