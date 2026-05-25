Симеоне лаконично отреагировал на вопрос о намерении Альвареса уйти из «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о новости о том, что нападающий красно-белых Хулиан Альварес намерен покинуть клуб в летнее трансферное окно.

«Думаю, он уже принял решение», — приводит слова Симеоне Marca.

Ранее в СМИ сообщалось, что аргентинский форвард испытывает проблемы при работе с Симеоне. Игрока связывают с тремя топ-клубами — «ПСЖ», «Арсеналом» и «Барселоной», которые уже связались с окружением Альвареса.

В нынешнем сезоне Альварес сыграл 49 встреч, где забил 20 голов и сделал девять ассистов. Контракт Альвареса с «Атлетико» действует до лета 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает 26‑летнего аргентинца в € 90 млн.