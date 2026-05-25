Интер Майами — Филадельфия Юнион, результат матча 25 мая 2025, счёт 6:4, МЛС, Лионель Месси, Луис Суарес, Родриго Де Пауль

«Интер Майами» с хет-триком Суареса одолел «Филадельфию» в результативной игре с 10 голами
В ночь с 24 на 25 мая в американском Майами на поле «Ну Стэдиум» «Интер Майами» принимал «Филадельфию Юнион» в матче МЛС сезона-2026. Встреча завершилась со счётом 6:4 в пользу хозяев. Отметим, команды забили за первые 45 минут встречи восемь мячей. «Интер Майами» отыгрался по ходу встречи со счёта 1:3.

США — Major League Soccer . МЛС
25 мая 2026, понедельник. 02:00 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
6 : 4
Филадельфия Юнион
Филадельфия
0:1 Iloski – 4'     0:2 Iloski – 10'     1:2 Бертераме – 13'     1:3 Дамиани – 20'     2:3 Суарес – 29'     3:3 Бертераме – 42'     4:3 Суарес – 44'     4:4 Iloski – 45+8'     5:4 Суарес – 81'     6:4 Де Пауль – 90+3'    

В составе победителей хет-трик оформил уругвайский звёздный форвард Луис Суарес. Дубль на счету аргентинского нападающего Хермана Бертераме. Ещё один мяч в активе хавбека Родриго Де Пауля. Звёздный нападающий Лионель Месси завершил встречу с двумя ассистами.

«Интер Майами» продлил победную серию в МЛС до четырёх матчей. «Филадельфия» не знает побед уже восемь игр кряду. «Цапли» занимают второе место в Восточной конференции, имея в своём активе 31 очко после 15 матчей. Команда из Филадельфии располагается на последней 15-й строчке Востока (семь очков).

В следующем матче «Интер Майами» сыграет на своём поле с «Чикаго Файр», а «Филадельфия» встретится дома с «Нью-Йорк Ред Буллз». Обе встречи пройдут 23 июля.

