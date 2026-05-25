«Интер Майами» с хет-триком Суареса одолел «Филадельфию» в результативной игре с 10 голами

В ночь с 24 на 25 мая в американском Майами на поле «Ну Стэдиум» «Интер Майами» принимал «Филадельфию Юнион» в матче МЛС сезона-2026. Встреча завершилась со счётом 6:4 в пользу хозяев. Отметим, команды забили за первые 45 минут встречи восемь мячей. «Интер Майами» отыгрался по ходу встречи со счёта 1:3.

В составе победителей хет-трик оформил уругвайский звёздный форвард Луис Суарес. Дубль на счету аргентинского нападающего Хермана Бертераме. Ещё один мяч в активе хавбека Родриго Де Пауля. Звёздный нападающий Лионель Месси завершил встречу с двумя ассистами.

«Интер Майами» продлил победную серию в МЛС до четырёх матчей. «Филадельфия» не знает побед уже восемь игр кряду. «Цапли» занимают второе место в Восточной конференции, имея в своём активе 31 очко после 15 матчей. Команда из Филадельфии располагается на последней 15-й строчке Востока (семь очков).

В следующем матче «Интер Майами» сыграет на своём поле с «Чикаго Файр», а «Филадельфия» встретится дома с «Нью-Йорк Ред Буллз». Обе встречи пройдут 23 июля.