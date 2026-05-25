Кубок России со «Спартаком» стал третьим трофеем для Карседо как главного тренера

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо завоевал третий трофей в тренерской карьере. Это произошло после победы в Суперфинале Кубка России сезона-2025/2026. В решающем за титул матче красно-белые обыграли «Краснодар». Встреча завершилась со счётом 1:1 (4:3 пен.).

Ранее испанский специалист во главе кипрского «Пафоса» завоёвывал чемпионство (2024/2025) и Кубок страны (2023/2024).

Отметим, в качестве помощника Унаи Эмери Карседо трижды побеждал в Лиге Европы (с «Севильей»), а также взял семь титулов с «ПСЖ»: Лигу 1, по два национального Кубка, Суперкубка и Кубка лиги.

«Спартак» объявил о назначении Карседо на пост главного тренера в понедельник, 5 января.