Кубок России со «Спартаком» стал третьим трофеем для Карседо как главного тренера
Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо завоевал третий трофей в тренерской карьере. Это произошло после победы в Суперфинале Кубка России сезона-2025/2026. В решающем за титул матче красно-белые обыграли «Краснодар». Встреча завершилась со счётом 1:1 (4:3 пен.).
Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Солари – 36' 1:1 Аугусто – 57'
Ранее испанский специалист во главе кипрского «Пафоса» завоёвывал чемпионство (2024/2025) и Кубок страны (2023/2024).
Отметим, в качестве помощника Унаи Эмери Карседо трижды побеждал в Лиге Европы (с «Севильей»), а также взял семь титулов с «ПСЖ»: Лигу 1, по два национального Кубка, Суперкубка и Кубка лиги.
«Спартак» объявил о назначении Карседо на пост главного тренера в понедельник, 5 января.
