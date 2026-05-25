Лионель Месси был заменён из-за подозрения на травму незадолго до старта ЧМ-2026
Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси был заменён на 73-й минуте матча МЛС с «Филадельфией Юнион» (6:4) из-за возможной травмы, сообщает инсайдер Фабрицио Романо на личной странице в социальной сети X.
США — Major League Soccer . МЛС
25 мая 2026, понедельник. 02:00 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
6 : 4
Филадельфия Юнион
Филадельфия
0:1 Iloski – 4' 0:2 Iloski – 10' 1:2 Бертераме – 13' 1:3 Дамиани – 20' 2:3 Суарес – 29' 3:3 Бертераме – 42' 4:3 Суарес – 44' 4:4 Iloski – 45+8' 5:4 Суарес – 81' 6:4 Де Пауль – 90+3'
В ближайшее время клуб оценит состояние аргентинского форварда.
Ранее сообщалось, что Лионель Месси попал в расширенную заявку национальной команды Аргентины на чемпионат мира по футболу 2026 года.
Чемпионат мира по футболу-2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная Аргентины в одной группе выступает с Алжиром, Австрией и Иорданией. Сборная Аргентины является действующим победителем турнира.
