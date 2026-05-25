Глушаков обратился к фанатам «Спартака» после победы клуба в Суперфинале Кубка России

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков записал обращение к поклонникам красно-белых после завоевания московским клубом Кубка России сезона-2025/2026. Напомним, в Суперфинале Кубка страны «Спартак» обыграл «Краснодар». Встреча завершилась со счётом 1:1 (4:3 пен.).

«Ну, что, красно-белые, всех с Кубком России поздравляю! Молодцы! А теперь остаётся отметить победу так, как все знают: громко, ярко и душевно!» — сказал Глушаков в видео, опубликованном в своём телеграм-канале.

«Спартак», в свою очередь, завоевал Кубок России в пятый раз в истории. До этого красно-белые выигрывали турнир в сезоне-2021/2022, когда в финале победили московское «Динамо» со счётом 2:1. Глушаков является чемпионом России сезона-2016/2017 и обладателем Суперкубка страны в составе московского «Спартака».