Глушаков обратился к фанатам «Спартака» после победы клуба в Суперфинале Кубка России

Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков записал обращение к поклонникам красно-белых после завоевания московским клубом Кубка России сезона-2025/2026. Напомним, в Суперфинале Кубка страны «Спартак» обыграл «Краснодар». Встреча завершилась со счётом 1:1 (4:3 пен.).

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Солари – 36'     1:1 Аугусто – 57'    

«Ну, что, красно-белые, всех с Кубком России поздравляю! Молодцы! А теперь остаётся отметить победу так, как все знают: громко, ярко и душевно!» — сказал Глушаков в видео, опубликованном в своём телеграм-канале.

«Спартак», в свою очередь, завоевал Кубок России в пятый раз в истории. До этого красно-белые выигрывали турнир в сезоне-2021/2022, когда в финале победили московское «Динамо» со счётом 2:1. Глушаков является чемпионом России сезона-2016/2017 и обладателем Суперкубка страны в составе московского «Спартака».

