Погребняк отреагировал на новость, что «Спартак» разбил кубок России

Бывший футболист сборной России Павел Погребняк после победы «Спартака» в матче Суперфинала Фонбет Кубка России с «Краснодаром» — 1:1 (4:3 пен.) опубликовал шутливый пост, в котором отреагировал на инцидент с трофеем турнира. Вингер красно-белых Пабло Солари разбил кубок во время празднования. Аргентинец, позируя на камеру с трофеем, поднял его над головой, после чего от кубка отвалилась нижняя часть.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Солари – 36'     1:1 Аугусто – 57'    

Погребняк показал собственную фотографию с трофеем Кубка страны, который он завоевал в 2018 году в составе «Тосно». Подписал фото экс-футболист так: «Спокойно, кубок цел и он у меня. Звоните по телефону 8-988-…..-….»

«Спартак» в пятый раз стал обладателем Кубка России. В предыдущий раз красно-белые завоёвывали трофей в сезоне-2021/2022, обыграв в финале московское «Динамо» (2:1).

