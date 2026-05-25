Сергей Юран возглавил «СКА-Хабаровск»

Российский тренер Сергей Юран снова возглавил хабаровский «СКА-Хабаровск». Об этом сообщили соцсети клуба.

«Сергей Юран возвращается на пост главного тренера „СКА-Хабаровск“. С известным специалистом, который уже работал с нашей командой, подписан годичный контракт. С возвращением в Хабаровск, Сергей Николаевич!» — говорится в заявлении.

Сергей Юран уже работал в Хабаровске, возглавляя команду с октября 2020 по февраль 2022 года. После чего был наставником клубов РПЛ «Химки» и «Пари Нижний Новгород». Предыдущим клубом Сергея Юрана был турецкий «Серикспор».

«СКА-Хабаровск» в следующем сезоне будет выступать в ФНЛ.

