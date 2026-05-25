Жена Сафонова показала, как Матвей смотрит серию пенальти в Суперфинале Кубка России

Марина Кондратюк, жена российского голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, опубликовала на своей странице в соцсетях видео, где показала, как вратарь смотрится серию пенальти в Суперфинале Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, где «Спартак» переиграл бывший клуб Матвея «Краснодар». Счёт во встрече 1:1 (4:3 пен.).

Во время серии 11-метровых Марина и Матвей смотрели матч на гаджете. Комментатор произнёс фразу: «Интересно, Матвей Сафонов смотрит сейчас?». Голкипер в шутку ответил: «Не знаю».

Фото: Соцсети Марины Кондратюк

Видео супруга Сафонова подписала так: «Решила записать видео, как Матвей комментирует серию пенальти в финале Кубка России».

Сафонову 27 лет. Он — воспитанник «Краснодара». Россиянин выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года.