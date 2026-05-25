Антонио Конте ответил на вопрос о возвращении в сборную Италии, упомянув Гвардиолу

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте, который покинул клуб, высказался о вероятном возвращении в сборную Италии.
«У меня нет никаких соглашений с Федерацией футбола Италии по поводу должности наставника национальной команды. На сегодняшний день — ничего конкретного. Дальше будет видно.
Сейчас у Федерации даже нет президента. Но скажу так: готова ли Италия пригласить тренера мирового уровня? Я читал новости о Пепе Гвардиоле. Если бы мне предложили назвать идеального кандидата, я бы выбрал именно Пепа.
Однако вопрос в другом — располагают ли они возможностями для такого назначения? Пока говорить об этом преждевременно. На данный момент никаких контактов или договорённостей у меня нет», — приводит слова Конте Фабрицио Романо в соцсетях.
Конте провёл последний матч за «Наполи» вчера, обыграв в Серии А «Удинезе» со счётом 1:0. Команда закончила сезон на втором месте.
