Агент Моуринью Мендеш готов выкупить его контракт с «Бенфикой» для прихода в «Реал» — AS

Футбольный агент Жорже Мендеш рассматривает возможность самостоятельно оплатить сумму отступных за главного тренера «Бенфики» Жозе Моуринью, чтобы поспособствовать его возвращению в «Реал». Об этом сообщает AS.

По данным источника, развитие ситуации тесно связано с будущими президентскими выборами в мадридском клубе. Дополнительным фактором является ограниченный срок действия пункта о выкупе контракта Моуринью, что делает возможным реализацию подобного сценария уже в ближайшее время.

Отмечается, что Мендеш, поддерживающий тесные отношения со многими известными футболистами и тренерами, готов лично покрыть расходы по клаусуле, чтобы ускорить переговорный процесс и помочь Моуринью вновь возглавить «Реал».

