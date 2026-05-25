«Сандерленд» сыграет в Еврокубках впервые за 53 года

«Сандерленд» завоевал путёвку в Лигу Европы на следующий сезон после победы над «Челси» со счётом 2:1 в матче последнего тура Английской Премьер-лиги. Игра состоялась вчера, 24 мая.

Англия — Премьер-лига . 38-й тур
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Сандерленд
Окончен
2 : 1
Челси
Лондон
1:0 Хам – 25'     2:0 Гюсто – 50'     2:1 Палмер – 56'    
Удаления: нет / Фофана – 62'

Благодаря этому успеху команда финишировала на седьмой строчке турнирной таблицы и впервые за 53 года сыграет в еврокубках.

Последний раз «Сандерленд» участвовал в международных турнирах в сезоне-1973/74, получив тогда право выступить в Европе после победы в Кубке Англии.

Примечательно, что нынешний сезон стал для клуба первым после возвращения в АПЛ из Чемпионшипа.

«22 года они смеялись и шутили». Сака – о чемпионстве «Арсенала»

