«Сандерленд» сыграет в Еврокубках впервые за 53 года

«Сандерленд» завоевал путёвку в Лигу Европы на следующий сезон после победы над «Челси» со счётом 2:1 в матче последнего тура Английской Премьер-лиги. Игра состоялась вчера, 24 мая.

Благодаря этому успеху команда финишировала на седьмой строчке турнирной таблицы и впервые за 53 года сыграет в еврокубках.

Последний раз «Сандерленд» участвовал в международных турнирах в сезоне-1973/74, получив тогда право выступить в Европе после победы в Кубке Англии.

Примечательно, что нынешний сезон стал для клуба первым после возвращения в АПЛ из Чемпионшипа.

