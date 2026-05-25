Матч-центр:
Бен Джейкобс сообщил о возможном уходе Энцо Фернандеса из «Челси»

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес после поражения от «Сандерленда» со счётом 1:2 в заключительном туре АПЛ сделал жест в сторону болельщиков лондонского клуба, который многие восприняли как возможное прощание.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс в Х, аргентинский хавбек открыт к потенциальному переходу в «Реал» в случае конкретного предложения от испанского гранда.

Также источник отмечает, что представители «Манчестер Сити» уже провели предварительные и неформальные контакты по возможному трансферу игрока.

Сообщается, что Фернандес хочет выступать в Лиге чемпионов, а неудачный сезон «Челси» осложняет задачу клуба по убеждению футболиста подписать новый контракт.

При этом в лондонском клубе не намерены продавать хавбека летом на невыгодных для себя финансовых условиях.

