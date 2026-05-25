Появились подробности по травме Лионеля Месси в преддверии ЧМ-2026

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси, как ранее сообщалось, был заменён на 73-й минуте матча МЛС с «Филадельфией Юнион» (6:4) из-за возможной травмы. После игры авторитетный журналист Гастон Эдул в соцсети Х опубликовал подробности повреждения.

США — Major League Soccer . МЛС
25 мая 2026, понедельник. 02:00 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
6 : 4
Филадельфия Юнион
Филадельфия
0:1 Iloski – 4'     0:2 Iloski – 10'     1:2 Бертераме – 13'     1:3 Дамиани – 20'     2:3 Суарес – 29'     3:3 Бертераме – 42'     4:3 Суарес – 44'     4:4 Iloski – 45+8'     5:4 Суарес – 81'     6:4 Де Пауль – 90+3'    

«Лионель Месси попросил замену в качестве меры предосторожности из-за перегрузки задней поверхности бедра. Мышечного повреждения у него нет. Он не стал продолжать игру, чтобы не перегружать проблемную область и не рисковать усугублением ситуации», — написал журналист.

Чемпионат мира по футболу-2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная Аргентины в одной группе выступает с Алжиром, Австрией и Иорданией. Сборная Аргентины является действующим победителем турнира.

Месси посидел в болиде Формулы-1

