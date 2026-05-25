Появились подробности по травме Лионеля Месси в преддверии ЧМ-2026

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси, как ранее сообщалось, был заменён на 73-й минуте матча МЛС с «Филадельфией Юнион» (6:4) из-за возможной травмы. После игры авторитетный журналист Гастон Эдул в соцсети Х опубликовал подробности повреждения.

«Лионель Месси попросил замену в качестве меры предосторожности из-за перегрузки задней поверхности бедра. Мышечного повреждения у него нет. Он не стал продолжать игру, чтобы не перегружать проблемную область и не рисковать усугублением ситуации», — написал журналист.

Чемпионат мира по футболу-2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная Аргентины в одной группе выступает с Алжиром, Австрией и Иорданией. Сборная Аргентины является действующим победителем турнира.

