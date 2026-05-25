Гвардиола — фанатам «Ман Сити»: не ждите победы в Лиге чемпионов, чтобы быть счастливыми

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола обратился к фанатам на пресс-конференции после матча в рамках 38-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (1:2). Это был последний матч испанского наставника во главе клуба.

«Клуб упрямый и точно знает, чего хочет. Он прекрасно знает, что соперники здесь и в Европе очень сильны. Мы не воспринимаем ни один выигранный нами трофей как должное. Мы победили в финале Кубка лиги у «Арсенала» и ещё один титул в этом сезоне взяли в игре Кубка лиги с «Челси». Я бы не сказал, что нет хороших команд.

Всё, что я хотел бы сказать фанатам, это наслаждайтесь каждым шагом и всем, что вы делаете. Не ждите победы в Лиге чемпионов, чтобы быть счастливыми, наслаждайтесь процессом. Я знаю, что игроки, которые выступают за «горожан», это сделают. Я это знаю», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Ман Сити».

55-летний Хосеп Гвардиола за 10 лет работы в «Манчестер Сити» завоевал с клубом 20 трофеев, в числе которых шесть побед в чемпионате Англии, победа в Лиге чемпионов и другие.