Хосеп Гвардиола обратился с необычной просьбой к фанатам «Ман Сити» на фоне ухода из клуба

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола эмоционально отреагировал на то, что покинет команду по окончании сезона. Испанский наставник выступил с прощальной речью после заключительного матча сезона-2025/2026 для «горожан» в рамках 38-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (1:2).

«Только одна вещь напоследок, прежде чем вы отправитесь домой выпить пива или вина: если в ближайшие годы вы встретите меня на улицах здесь, в Европе, в Соединённых Штатах или где угодно ещё и вы будете болельщиком «Сити», подойдите и обнимите меня. Мне это будет нужно», — сказал Гвардиола после матча.

Напомним, испанец тренировал английский клуб 10 лет и выиграл с ним 20 трофеев.

