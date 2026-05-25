Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хосеп Гвардиола обратился с необычной просьбой к фанатам «Ман Сити» на фоне ухода из клуба

Хосеп Гвардиола обратился с необычной просьбой к фанатам «Ман Сити» на фоне ухода из клуба
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола эмоционально отреагировал на то, что покинет команду по окончании сезона. Испанский наставник выступил с прощальной речью после заключительного матча сезона-2025/2026 для «горожан» в рамках 38-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (1:2).

Англия — Премьер-лига . 38-й тур
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 2
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Семеньо – 23'     1:1 Уоткинс – 47'     1:2 Уоткинс – 61'    

«Только одна вещь напоследок, прежде чем вы отправитесь домой выпить пива или вина: если в ближайшие годы вы встретите меня на улицах здесь, в Европе, в Соединённых Штатах или где угодно ещё и вы будете болельщиком «Сити», подойдите и обнимите меня. Мне это будет нужно», — сказал Гвардиола после матча.

Напомним, испанец тренировал английский клуб 10 лет и выиграл с ним 20 трофеев.

Гвардиола поддержал «Вест Хэм» перед игрой с «Арсеналом»

Материалы по теме
Как Гвардиола прощался с «Сити» — в 25 фотографиях. «Этихад» и сам Пеп — в слезах!
Фото
Как Гвардиола прощался с «Сити» — в 25 фотографиях. «Этихад» и сам Пеп — в слезах!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android