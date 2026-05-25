Гвардиола обратился к будущему преемнику на посту главного тренера «Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола обратился к будущему преемнику на посту наставника «горожан». Ранее сообщалось, что испанский специалист покинет пост после 10 лет работы в клубе.

«Когда клуб скажет мне, кто станет моим преемником, я позвоню ему. И скажу ему, чтобы был собой. Клуб окажет ему безоговорочную поддержку, и это самая большая похвала. Всем менеджерам, которые здесь работали, повезло с Чики, а теперь и с Уго, Ферраном, со всей проделанной им работой, и особенно с Халдуном. Будьте собой, и в трудные моменты вас это защитит больше, чем в любом другом клубе. Будьте свободны в своих идеях, отправляйтесь сюда, много работайте. Мы строили команду, когда приехали сюда, и всегда моим девизом было: «Выиграй этот матч. АПЛ? Кубок лиги? Постарайся выиграть, посмотри, что получится, а потом двигайся дальше». Это наилучший способ. Я почти уверен, зная здешних людей, что это произойдёт. И всё будет хорошо. Абсолютно», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Ман Сити».

55-летний Хосеп Гвардиола за 10 лет работы в «Манчестер Сити» завоевал с клубом 20 трофеев, в числе которых шесть побед в чемпионате Англии, победа в Лиге чемпионов и другие.

