Эндрю Робертсон перейдёт из «Ливерпуля» в «Тоттенхэм» — Скира

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон переходит в лондонский «Тоттенхэм Хотспур». Об этом сообщает инсайдер Николо Скира в социальной сети Х.

По информации источника, сделка подтверждена и завершена. Контракт подписан до лета 2028 года. Шотландец перейдёт в стан «шпор» на правах свободного агента, так как его действующее соглашение с «Ливерпулем» истекает этим летом.

Эндрю Робертсон перешёл в «Ливерпуль» из «Халл Сити» в 2017 году за € 9 млн. За период карьеры в мерсисайдском клубе защитник провёл 378 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал 69 результативных передач. Transfermarkt оценивает шотландца в € 10 млн.

