Созин: Жедсон в финале показал, почему «Спартак» так много за него заплатил

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался об игре полузащитника «Спартака» Жедсона Фернандеша в Суперфинале Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 с «Краснодаром» (1:1, 4:3 пен.), а также поделился мыслями о работе тренера красно-белых Хуана Карлоса Карседо.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Солари – 36'     1:1 Аугусто – 57'    

«Слова про чемпионство от «Спартака» в следующем сезоне – просто эмоции. Если не пойдёт в начале сезона, то снова будут косо смотреть на Карседо. Спартаковская любовь к тренерам – чувство яркое, но короткое…

Мне работа Карседо нравится. И нравится нынешний «Спартак». Сильный «Спартак», который до конца борется за чемпионство, – всегда плюс для РПЛ. Сегодняшний клуб, кажется, для этого созрел. Я бы отметил важное качество, которое должно быть у команд, ставящих перед собой цели выигрывать трофеи каждый год. Барко после травмы был мёртвым. Обычно команды разваливаются без лидера. Но сегодня лидером стал Жедсон. Карседо нашёл ему отличное место, а сам португалец показал, почему за него были заплачены такие большие деньги летом. Когда один лидер выпадает, но его функции берёт кто-то другой – это дорогого стоит. А в остальном, по составу, это очень сильная команда. Им бы ещё одного нападающего взять…» — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

В нынешнем сезоне Жедсон Фернандеш провёл 37 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал три результативные передачи.

