Гендиректор «Спартака» Некрасов прокомментировал победу в Суперфинале Кубка России

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов высказался о победе клуба в Кубке России.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Солари – 36'     1:1 Аугусто – 57'    

«Эмоции такие же, как у 65 тысяч на стадионе, — очень позитивные! В Суперфинале играли две очень сильные и мотивированные команды. Одна команда была немного сильнее другой, как в первом, так и во втором тайме. Что, наверное, выразилось в серии пенальти», — сказал Некрасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниовым.

Напомним, «Спартак» вчера обыграл «Краснодар» в серии пенальти и в пятый раз стал обладателем Кубка России. В предыдущий раз красно-белые завоёвывали трофей в сезоне-2021/2022, обыграв в финале московское «Динамо» (2:1).

