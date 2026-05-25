Гендиректор «Спартака» Некрасов прокомментировал победу в Суперфинале Кубка России

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов высказался о победе клуба в Кубке России.

«Эмоции такие же, как у 65 тысяч на стадионе, — очень позитивные! В Суперфинале играли две очень сильные и мотивированные команды. Одна команда была немного сильнее другой, как в первом, так и во втором тайме. Что, наверное, выразилось в серии пенальти», — сказал Некрасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниовым.

Напомним, «Спартак» вчера обыграл «Краснодар» в серии пенальти и в пятый раз стал обладателем Кубка России. В предыдущий раз красно-белые завоёвывали трофей в сезоне-2021/2022, обыграв в финале московское «Динамо» (2:1).

