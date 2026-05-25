Гарри Кейн станет обладателем «Золотой бутсы» по итогам сезона-2025/2026

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн получит «Золотую бутсу» по итогам сезона-2025/2026.

32-летний англичанин забил 36 голов (72 балла) в 31 матче Бундеслиги и стал лучшим бомбардиром Европы в лигах. Второе место в данном рейтинге осталось за норвежским форвардом Эрлингом Холандом из «Манчестер Сити», который отметился 27 голами (54 балла) в АПЛ. Замкнул тройку нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе с 25 голами (50 очков) в Ла Лиге.

Для Кейна это уже вторая «Золотая бутса». В дебютном сезоне за «Баварию» (2023/2024) он также стал автором 36 мячей и завоевал награду. Всего в нынешнем сезоне Кейн принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых отметился 61 голом и семью результативными передачами.

