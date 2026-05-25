Помазун раскрыл, как узнал, что выйдет на серию пенальти в матче с «Краснодаром»

Вратарь «Спартака» Илья Помазун поделился мыслями о том, когда узнал, что заменит голкипера своей команды Александра Максименко перед серией пенальти в матче Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором красно-белые победили «Краснодар» — 1:1, 4:3 пен. Помазун отразил в серии два удара игроков «южан».

«Где-то на 88-й минуте сказали, что надо готовиться и выходить. Я был готов выйти в серии пенальти», — сказал Помазун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Спартак» в пятый раз стал обладателем Кубка России. В предыдущий раз красно-белые завоёвывали трофей в сезоне-2021/2022, обыграв в финале московское «Динамо» (2:1).