Помазун раскрыл, как узнал, что выйдет на серию пенальти в матче с «Краснодаром»
Вратарь «Спартака» Илья Помазун поделился мыслями о том, когда узнал, что заменит голкипера своей команды Александра Максименко перед серией пенальти в матче Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором красно-белые победили «Краснодар» — 1:1, 4:3 пен. Помазун отразил в серии два удара игроков «южан».
Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
1:0 Солари – 36' 1:1 Аугусто – 57'
«Где-то на 88-й минуте сказали, что надо готовиться и выходить. Я был готов выйти в серии пенальти», — сказал Помазун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
«Спартак» в пятый раз стал обладателем Кубка России. В предыдущий раз красно-белые завоёвывали трофей в сезоне-2021/2022, обыграв в финале московское «Динамо» (2:1).
Сергей Юран возглавил «СКА-Хабаровск» Официально
