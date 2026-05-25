«Должны были выйти в ЛЧ». В «Челси» сделали заявление после непопадания клуба в еврокубки

Исполняющий обязанности главного тренера «Челси» Калум Макфарлейн поделился мыслями о непопадании лондонцев в еврокубки по итогам сезона-2025/2026. Это произошло после поражения «синих» в матче заключительного, 38-го, тура английской Премьер-лиги от «Сандерленда» (1:2).

«Сезон закончился разочаровывающе. Мы должны были занять гораздо более высокое место в чемпионате. С такой группой игроков, с таким талантом, который у нас есть, мы должны были выйти в Лигу чемпионов. В этом году мы слишком часто играли нестабильно, и в итоге это нам дорого обошлось. В раздевалке явно царит разочарование. Мы хотели победить, выжать максимум из плохой ситуации и попасть в Лигу Европы, но не смогли этого сделать. Мы не добились ни желаемой производительности, ни результата. Я могу судить только по своему опыту общения с ними в восьми матчах или около того, и у меня нет ни сомнений, ни желания подвергать сомнению их настрой в те моменты, когда команде не везло. Я знаю, что мы не выигрывали, но футболисты выкладывались на полную каждый день. Я не мог просить о большем, но в некоторых важных матчах мы просто не смогли быть лучше», — приводит слова Макфарлейна официальный сайт лондонцев.

По итогам 38 туров «Челси» с 52 очками занял 10-е место в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства. С нового сезона команду возглавит испанский специалист Хаби Алонсо.