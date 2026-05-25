Назван тренер, который готов уйти в отставку из клуба, чтобы возглавить сборную Италии

Роберто Манчини, работающий в катарском «Аль-Садде» и выигравший с командой титул чемпиона страны, готов вернуться в сборную Италии, сообщает журналист и инсайдер Николо Скира в соцсети X.

По информации источника, Манчини готов уйти в отставку ради того, чтобы вновь возглавить национальную команду. Ради возвращения он может пойти на сильное понижение зарплаты (до € 2 млн в год). Зарплата итальянца в катарском клубе составляет примерно € 28,96 млн в год. Отмечается, что переговоры между сторонами продвигаются успешно.

Ранее сообщалось, что на пост тренера сборной Италии претендуют ещё два кандидата: наставник «Милана» Массимилиано Аллегри и главный тренер «Наполи» Антонио Конте.

Сборная Италии в финале плей-офф за выход на чемпионат мира 2026 года уступила команде Боснии и Герцеговины (1:1, 1:4 пен.). Главный тренер сборной Дженнаро Гаттузо был отправлен в отставку.

В «Аль-Садде» Манчини трудится с 2023 года. Его контракт рассчитан до лета 2028 года. Итальянский специалист возглавлял национальную команду страны с 2018 по 2023 год.