Аршавин назвал одного человека, ответственного за чемпионство «Арсенала» в АПЛ

Бывший футболист «Арсенала» Андрей Аршавин высказался о вкладе главного тренера «канониров» Микеля Артеты в чемпионство лондонского клуба в английской Премьер-лиге.

«Очень важна роль Артеты. Из игроков я не выделял бы кого‑то одного. На каждом отрезке сезона находился свой лидер. Главное, что их объединил Артета. Нужно понимать, какой ресурс был. И как тренер его использовал. Не всегда ресурс позволяет тебе быть первым. Тем более в Англии самая большая конкуренция», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Артета возглавляет «Арсенал» с 2019 года. В текущем сезоне его команда за тур до окончания оформила чемпионство в английской Премьер-лиге и вышла в финал главного еврокубка, который состоится 30 мая. Соперник — «ПСЖ».