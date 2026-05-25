Президент РПЛ Алаев отметил прогресс молодых футболистов по итогам сезона

Президент Мир РПЛ Александр Алаев отметил прогресс молодых футболистов по итогам сезона, упомянув также борьбу за чемпионский титул. Победителем чемпионата России стал «Зенит».

«Мне кажется, главный итог сезона — сумасшедшая борьба и интрига, которая опять шла до последнего тура. Я всегда говорил, что для нас это самое главное. Второй итог — рост посещаемости на 12,5 процента. Это хорошая цифра. Рассчитываем на дальнейший рост. В контексте итогов сезона я бы сказал о наших коммерческих контрактах, которые удалось заключить.

Меня порадовал прогресс наших молодых футболистов. Понятно, что на виду Батраков и Кисляк. Однако подросли ещё и многие другие. Хороший баланс между яркими легионерами, как Кордоба и Барко, и молодыми футболистами, которые не теряются, а претендуют на звание лучших на своей позиции», — сказал Алаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

