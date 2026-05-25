Салах обошёл Джеррарда по ассистам в АПЛ в своём последнем матче за «Ливерпуль»

Нападающий Мохамед Салах опередил экс-полузащитника «Ливерпуля» Стивена Джеррарда по количеству результативных передач в английской Премьер-лиге в своём последнем матче за клуб. Голевая передача на полузащитника Кёртиса Джонса в матче 38-го тура АПЛ с «Брентфордом» (1:1) стала для египтянина 93-й.

Англия — Премьер-лига . 38-й тур
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Ливерпуль
Окончен
1 : 1
Брентфорд
Лондон
1:0 Джонс – 58'     1:1 Шаде – 64'    

Лучшие ассистенты «Ливерпуля» в истории АПЛ:

1. Мохамед Салах — 93 ассиста.
2. Стивен Джеррард — 92.
3. Трент Александер-Арнольд — 64.
4. Стив Макманаман — 58.
5. Эндрю Робертсон — 56.
6. Роберто Фирмино — 50.
7. Джордан Хендерсон — 45.
8. Филиппе Коутиньо — 35.
9. Майкл Оуэн — 30.
10. Робби Фаулер — 30.

Ранее Салах объявил об уходе из «Ливерпуля» в конце сезона. За английскую команду он выступал с лета 2017-го. Всего в текущем сезоне у 33-летнего форварда 12 мячей и 10 голевых передач в 41 матче во всех турнирах.

