Салах обошёл Джеррарда по ассистам в АПЛ в своём последнем матче за «Ливерпуль»

Нападающий Мохамед Салах опередил экс-полузащитника «Ливерпуля» Стивена Джеррарда по количеству результативных передач в английской Премьер-лиге в своём последнем матче за клуб. Голевая передача на полузащитника Кёртиса Джонса в матче 38-го тура АПЛ с «Брентфордом» (1:1) стала для египтянина 93-й.

Лучшие ассистенты «Ливерпуля» в истории АПЛ:

1. Мохамед Салах — 93 ассиста.

2. Стивен Джеррард — 92.

3. Трент Александер-Арнольд — 64.

4. Стив Макманаман — 58.

5. Эндрю Робертсон — 56.

6. Роберто Фирмино — 50.

7. Джордан Хендерсон — 45.

8. Филиппе Коутиньо — 35.

9. Майкл Оуэн — 30.

10. Робби Фаулер — 30.

Ранее Салах объявил об уходе из «Ливерпуля» в конце сезона. За английскую команду он выступал с лета 2017-го. Всего в текущем сезоне у 33-летнего форварда 12 мячей и 10 голевых передач в 41 матче во всех турнирах.