Игрок «Краснодара» Аугусто: мы расстроены, что не смогли завоевать титулы в сезоне

Полузащитник «Краснодара» Дуглас Аугусто высказался по итогам завершившегося сезона-2025/2026. «Быки» стали вторыми в Мир РПЛ и проиграли в суперфинале Суперкубка России московскому «Спартаку».

«Не согласен, что в конце нам не хватило сил. Если посмотреть игру с «Динамо», то у нас были силы, мы создавали моменты, чтобы забивать. К сожалению, не получилось выйти с победой, но таков футбол. Не согласен, что не было сил. Может, по составу мало игроков. Надеюсь, что в следующем сезоне их будет больше. Но это футбол. Расстроены, что не смогли завоевать два титула в сезоне», — сказал Аугусто в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.