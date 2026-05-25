Аллегри прокомментировал поражение «Милана» от «Кальяри» и невыход в Лигу чемпионов

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри высказался о поражении своих подопечных от «Кальяри» (1:2) в 38-м туре Серии А и непопадании команды в Лигу чемпионов УЕФА. Клуб опустился на пятое место в итоговой таблице, уступив места в четвёрке «Роме» и «Комо».

«К сожалению, мы не можем изменить результат сейчас. Когда мы проигрываем пять домашних матчей, как это было, мы оказываемся в таком положении. Начало было хорошим, мы думали, выйдя вперёд, что результат будет само собой разумеющимся, но это было не так. Мы очень плохо оборонялись, особенно при первом голе.

Мне не за что упрекать своих ребят, они сделали абсолютно всё возможное, чтобы выйти в Лигу чемпионов. Мы были слишком пассивны в обоих голах «Кальяри», такого раньше не случалось. В матче с «Дженоа» мы сыграли лучше, но сегодня вечером было больше тревоги, и мы не смогли переломить ход игры», — приводит слова Аллегри Football Italia со ссылкой на DAZN Italia.