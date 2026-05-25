Игрок «Спартака» Дмитриев рассказал, почему первым пробил пенальти в серии с «Краснодаром»

Футболист «Спартака» Игорь Дмитриев рассказал, почему первым бил пенальти в послематчевой серии с «Краснодаром» в рамках Суперфинала Фонбет Кубка России. Основное время встречи завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти сильнее и удачливее оказались москвичи — 4:3. Игра прошла накануне в «Лужниках», красно-белые завоевали Кубок России.

«Сначала переживал. Потом сам вызвался идти первым. Перед ударом уже был уверен в себе», — сказал Дмитриев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Стоит отметить, что этот Кубок России стал пятым в истории «Спартака». А если учитывать все национальные Кубки, включая Кубок СССР, это 15-й подобный трофей в клубном музее.