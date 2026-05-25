Аллегри высказался о будущем в «Милане» после непопадания в Лигу чемпионов

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри ответил на вопрос о будущем после поражения своих подопечных от «Кальяри» (1:2) в 38-м туре Серии А и невыхода команды в Лигу чемпионов УЕФА. Клуб опустился на пятое место в итоговой таблице, уступив места в четвёрке «Роме» и «Комо».

«Не знаю, что будет в будущем, но сейчас я думаю только о том, что результатов нет. Конечно, нужно проанализировать весь год, мы допустили ошибки, но сейчас нет смысла об этом говорить», — приводит слова Аллегри Football Italia со ссылкой на DAZN Italia.

«Милан» непрерывно оставался в топ-4 Серии А с 4-го по 37-й тур, но поражение в заключительном матче сезона не позволило квалифицироваться в главный клубный турнир Европы. Клуб сыграет в Лиге Европы УЕФА в сезоне-2026/2027.