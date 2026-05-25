Барко подтвердил, что сделает татуировку в честь выигранного со «Спартаком» Кубка России

Аргентинский полузащитник Эсекьель Барко подтвердил, что сделает татуировку в честь победы в Фонбет Кубке России с московским «Спартаком». Ранее хавбек говорил, что обязательно сделает татуировку, если выиграет с красно-белыми какой-либо трофей. Накануне, 24 мая, «Спартак» обыграл «Краснодар» в Суперфинале Кубка России.

«Да, я обещал, что это сделаю, набью тату с кубком. Вы знаете, что у меня есть тату с трофеем, когда я играл в Аргентине. Я очень довольный и счастливый, потому что закончился непростой сезон. Думаю, что команда очень хорошо себя проявила», — приводит слова Барко ТАСС.

«Спартак» в пятый раз стал обладателем Кубка России. В предыдущий раз красно-белые завоёвывали трофей в сезоне-2021/2022, обыграв в финале московское «Динамо» (2:1).