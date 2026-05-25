Орлов: быть в «Зените» и быть в ЦСКА — это разный уровень жизни

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов сравнил уровень развития инфраструктуры ПФК ЦСКА и «Зенита».

«Инфраструктура ЦСКА… Она настолько отличается не в лучшую сторону от инфраструктуры «Зенита»… Это разный уровень жизни — быть в «Зените» и быть в ЦСКА», — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

Первое место в завершившемся сезоне-2025/2026 занял санкт-петербургский «Зенит» (68). На второй строчке расположился чемпион минувшего розыгрыша «Краснодар» (66). Тройку лидеров замкнул московский «Локомотив» (53). ЦСКА финишировал на пятой строчке в турнирной таблице.