«Оказался дерзким дядькой». Журавель — о Карседо после победы «Спартака» в Кубке России

Футбольный комментатор Тимур Журавель поделился мнением о главном тренере «Спартака» Хуане Карлосе Карседо после победы красно-белых над «Краснодаром» (1:1, 4:3 (пен.)) в Суперфинале Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Солари – 36'     1:1 Аугусто – 57'    

«Я был из тех, кто не особо верил в Карседо. Но преображение «Спартака» весной — это крутая его работа. Ну и ещё он оказался смелым и даже дерзким дядькой. Карседо ведь сделал двойную замену под пенальти: Помазун вышел отбивать, а Дмитриев забивать. Это нереально смело и нестандартно. Конечно, это очень тренерский Кубок.

Когда трофей вручили, Карседо скромно шифранулся в задних рядах, но Зобнин (ещё бы) его оттуда достал. В раздевалке Карседо взял слово, и я думал, что он скажет (как Николич год назад) про борьбу за чемпионство, но Карседо сдержался. Он просто сказал, что мы круто поработали и своим трудом заслужили этот Кубок. Бедный Кубок уже стоял в углу как стеклотара», — написал Журавель в телеграм-канале.

«Спартак» вырвал Кубок у «Краснодара»! Помазун вышел и «прибил» Боселли с Ленини в серии!
