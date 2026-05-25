Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ростов» подколол «Спартак» из-за сломанного трофея Кубка России

«Ростов» подколол «Спартак» из-за сломанного трофея Кубка России
Комментарии

Пресс-служба «Ростова» опубликовала в телеграм-канале фотографию трофея Фонбет Кубка России, подписав снимок следующим образом: «Не разбили его за целых 12 лет! Умеем бережно хранить всё самое ценное для клуба». Жёлто-синие выигрывали второй по значимости российский турнир в сезоне-2013/2014.

Фото: Телеграм-канал «Ростова»

Ранее вингер «Спартака» Пабло Солари, позируя на камеру с трофеем Кубка России, поднял его над головой, после чего от кубка отвалилась нижняя часть. Красно-белые стали победителями турнира, обыграв в Суперфинале «Краснодар».

«Спартак» в пятый раз стал обладателем Кубка России. В предыдущий раз красно-белые завоёвывали трофей в сезоне-2021/2022, обыграв в финале московское «Динамо» (2:1).

Материалы по теме
Барко подтвердил, что сделает татуировку в честь выигранного со «Спартаком» Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android