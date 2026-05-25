Мостовой: хватит ли у Мусаева сил и совести извиниться и покинуть «Краснодар»?

Бывший российский футболист Александр Мостовой полагает, что главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев должен покинуть клуб. По итогам этого сезона «быки» остались без выигранных трофеев — в Мир РПЛ «Краснодар» стал вторым, а в Суперфинале Фонбет Кубка России проиграл «Спартаку».

«Краснодару» стоит задуматься. Упустили чемпионство в последнем туре и за неделю проиграли Кубок. Хочу посмотреть на Мусаева, который нам рассказывает про футбол! Хватит ли у него сейчас сил и совести сказать: «Извините, ребят, я должен покинуть клуб»?

Рассказывают, что Мусаев какой-то лучший тренер, а в итоге команда проигрывает два трофея за неделю. Они проиграли в пух и прах чемпионат и Кубок. Вот пускай Мусаев возьмёт вину на себя! Я давно об этом говорил. У меня совесть и огромный богатейший опыт. А у многих его нет», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

