Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Де Дзерби поделился эмоциями после сохранения «Тоттенхэмом» места в АПЛ

Де Дзерби поделился эмоциями после сохранения «Тоттенхэмом» места в АПЛ
Комментарии

Главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби высказался о сохранении лондонцами прописки в английской Премьер-лиге. «Шпоры» одолели «Эвертон» (1:0) в 38-м туре и завершили сезон на 17-м месте в турнирной таблице.

Англия — Премьер-лига . 38-й тур
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 0
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Пальинья – 43'    

«Я счастлив, я наслаждался сегодняшним днём, начиная с самого утра и до сих пор. Футбол прекрасен, потому что, если ты выкладываешься на полную, то, может быть, сегодня, может быть, завтра, может быть, послезавтра ты получаешь всё, чего хочешь. Это невероятно. Мы заслужили этот день. Мы заслужили эту игру. Мы заслужили эту победу.

Мы заслужили всё, что произошло сегодня. Считаю, что мы заслужили остаться в Премьер-лиге, потому что набрали 11 очков в семи играх и заслуживали большего. Мои футболисты показали фантастическую игру — в плане духа, поведения, отношения к делу, а также качества игры, особенно в первом тайме. Они играли очень хорошо, и я горжусь ими», — сказал Де Дзерби в интервью официальному сайту «Тоттенхэма».

Материалы по теме
«Тоттенхэм» сделал это! Удержались в АПЛ после первой домашней победы в году
«Тоттенхэм» сделал это! Удержались в АПЛ после первой домашней победы в году
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android