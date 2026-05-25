Де Дзерби поделился эмоциями после сохранения «Тоттенхэмом» места в АПЛ

Главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби высказался о сохранении лондонцами прописки в английской Премьер-лиге. «Шпоры» одолели «Эвертон» (1:0) в 38-м туре и завершили сезон на 17-м месте в турнирной таблице.

«Я счастлив, я наслаждался сегодняшним днём, начиная с самого утра и до сих пор. Футбол прекрасен, потому что, если ты выкладываешься на полную, то, может быть, сегодня, может быть, завтра, может быть, послезавтра ты получаешь всё, чего хочешь. Это невероятно. Мы заслужили этот день. Мы заслужили эту игру. Мы заслужили эту победу.

Мы заслужили всё, что произошло сегодня. Считаю, что мы заслужили остаться в Премьер-лиге, потому что набрали 11 очков в семи играх и заслуживали большего. Мои футболисты показали фантастическую игру — в плане духа, поведения, отношения к делу, а также качества игры, особенно в первом тайме. Они играли очень хорошо, и я горжусь ими», — сказал Де Дзерби в интервью официальному сайту «Тоттенхэма».