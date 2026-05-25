Де Дзерби: мы «Тоттенхэм», мы не можем так страдать до последней секунды последней игры

Главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби поделился планами на будущее после сохранения клубом места в английской Премьер-лиге. «Шпоры» одолели «Эвертон» (1:0) в 38-м туре и завершили сезон на 17-м месте в турнирной таблице.

«С сегодняшнего вечера нам нужно начать организовывать и создавать новую команду. Не думаю, что нам придётся менять слишком много игроков. У нас есть 10, 11, 12 футболистов, которые достаточно хороши, чтобы остаться, — и как игроки, и как люди. Затем нам нужно укомплектовать состав игроками первого уровня, потому что мы слишком много страдали. Я много страдал, но, думаю, болельщики, клуб, совет директоров, игроки — все они страдали слишком сильно.

Мы «Тоттенхэм», и мы не можем так страдать до последней секунды последней игры, чтобы остаться в Премьер-лиге. Я стану сильнее. Я не хочу принимать решение в одиночку, потому что футбол — это командная работа: спортивного директора, скаута, генерального директора. Цель остаться в Премьер-лиге достигнута. Сейчас моя цель — начать предсезонную подготовку с командой, которую я представляю себе в мечтах, в своей голове», — сказал Де Дзерби в интервью официальному сайту «Тоттенхэма».