«Первый год нового века». «Зенит» сделал пост в честь своего 101-летия

«Первый год нового века». «Зенит» сделал пост в честь своего 101-летия
Пресс-служба «Зенита» сделала новый пост в честь дня рождения клуба. Сегодня, 25 мая 2026 года, сине-бело-голубым исполняется 101 год.

«Зенит»: первый год нового века. 25 мая петербургский футбольный клуб празднует свое 101-летие. По традиции день рождения — момент для подведения итогов, но сегодняшняя дата имеет для сине-бело-голубых особенное значение.

Сегодня мы переворачиваем первую страницу нашего нового столетнего календаря. Новый век — это новые вызовы и преодоления, задачи и их решения. Новая ответственность — перед собой и героями предшествующего столетия.

Поэтому сегодня мы не будем вспоминать завоевания и достижения великого клуба из самого северного города-миллионера. Это история, которую мы уважаем и бережём и которой гордимся, порой не без хвастовства. Но это — история.

А реальность — это 101-й день рождения сине-бело-голубых. И мы счастливы вновь задувать свечи на праздничном торте в статусе чемпионов России — впервые в нашем новом веке. Пусть это никогда не перестанет быть доброй майской традицией. С праздником!» — написала пресс-служба клуба.

