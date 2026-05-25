Александр Бубнов раскрыл, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов

Футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал, какую команду будет поддерживать в финале Лиги чемпионов УЕФА этого сезона. В решающем матче турнира сыграют лондонский «Арсенал» и «ПСЖ». Встреча пройдёт в эту субботу, 30 мая, на стадионе «Пушкаш Арена» в Венгрии.

«Я за «ПСЖ». Потому что, во-первых, я говорил, что из пары «Бавария» — «Пари Сен-Жермен» по уровню игры выиграет тот, кто выйдет в финал. Потом на меня очень сильное впечатление этот поединок произвёл. Там полно звёзд. И в той, и в другой команде. Ну и расшифровка показала феноменальные показатели. В первую очередь «Баварии». Поэтому, на мой взгляд, «ПСЖ» — фаворит. Но, опять же, это всего одна игра», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».