Гендиректор «Спартака» Некрасов высказался о продлении контракта с Барко

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов ответил на вопрос о продлении контракта с полузащитником красно-белых Эсекьелем Барко.

— Продление контракта с Барко затянулось. Вы можете обнадёжить болельщиков?

— Всё будет хорошо, не сомневайтесь, — сказал Сергей Некрасов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Контракт Барко со «Спартаком» рассчитан до лета следующего года. Ранее сообщалось, что красно-белые собираются продлить соглашение с полузащитником. Сам футболист также заявлял, что счастлив в Москве и хотел бы провести в «Спартаке» ещё много сезонов.