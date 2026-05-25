«Помазун наизусть знает, кто куда бьёт». Бубнов — о серии пенальти в финале Кубка России
Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о серии послематчевых пенальти в Суперфинале Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром». Победу во встрече одержали красно-белые, вратарь «Спартака» Илья Помазун дважды спас свою команду, отразив удары игроков чёрно-зелёных. Илья вышел на поле со скамейки запасных, заменив Александра Максименко.
Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
1:0 Солари – 36' 1:1 Аугусто – 57'
«У них есть специальный тренер, который работает с вратарями. Они весь состав «Краснодара» взяли, за год [посмотрели], как они бьют пенальти. Помазун готовился, ему даже не надо было ничего писать — он уже всё наизусть знает, кто куда бьёт», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
