«Я много плакал, больше, чем за всю жизнь». Салах — об уходе из «Ливерпуля»

Нападающий Мохамед Салах поделился эмоциями после ухода из «Ливерпуля». Матч 38-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» (1:1) стал для египтянина последним за команду после девяти лет в клубе. Вместе с Салахом «Ливерпуль» покинул защитник Эндрю Робертсон.

Англия — Премьер-лига . 38-й тур
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Ливерпуль
Окончен
1 : 1
Брентфорд
Лондон
1:0 Джонс – 58'     1:1 Шаде – 64'    

«Я много плакал, думаю, больше, чем за всю свою жизнь! Но уезжать из такого места очень тяжело. Ещё я немного поплакал на тренировочной базе. Я не слишком эмоциональный человек, вы, ребята, нечасто видите это в СМИ. Вы всегда видите меня жёстким, агрессивным, но внутри я как ребёнок. Это очень тяжело. Мы провели здесь нашу юность, делясь всем, что у нас было, от начала и до конца. Мы даже не мечтали о том, что у нас было, но мы сделали это для этого клуба. Мы вернули его туда, где ему место.

Это наше послание игрокам в раздевалке. Послушайте, сейчас клуб борется за всё. Болельщики не согласятся на меньшее. Им всё равно, какой будет результат, пока вы выкладываетесь на поле. Они будут любить вас вечно. Вот что я хочу сказать вам, ребята: дело не в таланте, а во всём остальном. Вот почему его [Робертсона] любят больше, чем кого бы то ни было, он выкладывался на поле по полной, и болельщики его за это любят. Уходить из «Ливерпуля» непросто, но такова жизнь, и нам нужно двигаться дальше», — приводит слова Салаха официальный сайт «Ливерпуля».

