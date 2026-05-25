Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «СКА-Хабаровск» прокомментировал назначение Сергея Юрана главным тренером

Гендиректор «СКА-Хабаровск» прокомментировал назначение Сергея Юрана главным тренером
Комментарии

Генеральный директор «СКА-Хабаровск» Алексей Кандалинцев высказался о назначении российского специалиста Сергея Юрана на пост главного тренера клуба. Ранее Юран уже возглавлял команду с 2020 по 2022 год.

«Мы не спешили с назначением нового главного тренера. Спокойно рассмотрели несколько кандидатур и решили остановить свой выбор на Сергее Юране. Сергей Николаевич – известный специалист, который уже работал в нашем клубе и не понаслышке знает нашу специфику.

Он с самого начала переговоров проявил свою заинтересованность в возвращении в Хабаровск. У него есть здоровые тренерские амбиции. Уверены, что его опыт и профессиональные качества дадут команде новый импульс и наши футболисты в новом сезоне смогут порадовать болельщиков яркой игрой и результатом», — сказал Кандалинцев пресс-службе «СКА-Хабаровск».

Материалы по теме
Кандидаты на замену Кононову в «Торпедо» и долги «Уфы». Главное в ФНЛ
Кандидаты на замену Кононову в «Торпедо» и долги «Уфы». Главное в ФНЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android