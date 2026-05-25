Гендиректор «СКА-Хабаровск» прокомментировал назначение Сергея Юрана главным тренером

Генеральный директор «СКА-Хабаровск» Алексей Кандалинцев высказался о назначении российского специалиста Сергея Юрана на пост главного тренера клуба. Ранее Юран уже возглавлял команду с 2020 по 2022 год.

«Мы не спешили с назначением нового главного тренера. Спокойно рассмотрели несколько кандидатур и решили остановить свой выбор на Сергее Юране. Сергей Николаевич – известный специалист, который уже работал в нашем клубе и не понаслышке знает нашу специфику.

Он с самого начала переговоров проявил свою заинтересованность в возвращении в Хабаровск. У него есть здоровые тренерские амбиции. Уверены, что его опыт и профессиональные качества дадут команде новый импульс и наши футболисты в новом сезоне смогут порадовать болельщиков яркой игрой и результатом», — сказал Кандалинцев пресс-службе «СКА-Хабаровск».