Капитан «Спартака» Зобнин ответил, сожалеет ли, что не выпил из Кубка России

Капитан и полузащитник «Спартака» Роман Зобнин ответил на вопрос о поломке трофея за победу в Фонбет Кубке России. Накануне красно-белые обыграли «Краснодар» в матче за трофей. Основное время встречи завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти сильнее и удачливее оказались москвичи — 4:3. Игра прошла в «Лужниках».

— Кубок сломался, шампанского не выпили из него — неполноценная победа получается.

— Суперполноценная всё равно! Понятно, что Кубок чуть-чуть повредили, сломали. Но это не отменяет ничего вообще, — сказал Роман Зобнин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.