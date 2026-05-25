РПЛ поздравила «Зенит» с наступившим 101-летием

Пресс-служба Мир Российской Премьер-Лиги опубликовала поздравительное сообщение в адрес санкт-петербургского «Зенита», которому сегодня, 25 мая, исполняется 101 год со дня основания.

«Футбольному клубу «Зенит» — 101 год! Поздравляем 11-кратных чемпионов России с этой памятной датой, желаем спортивных успехов и кайфа от футбола», — сказано в сообщении пресс-службы РПЛ, которое было опубликовано в телеграм-канале организации.

«Зенит» по итогам завершившегося сезона-2025/2026 стал чемпионом России, опередив в итоговой турнирной таблице «Краснодар» на два очка. Для сине-бело-голубых это седьмой чемпионский титул за последние восемь лет.