В «Акроне» прокомментировали информацию об интересе клуба к Александру Кокорину

В «Акроне» прокомментировали информацию об интересе клуба к бывшему нападающему «Ариса», «Спартака» и «Зенита» Александру Кокорину. Накануне в СМИ появились слухи о том, что Кокорин имеет несколько вариантов для продолжения карьеры в Мир Российской Премьер-Лиге. Один из этих вариантов — «Акрон».

«Первоочередной задачей руководства и спортивного блока в ближайшие недели является формирование тренерского штаба команды. «Акрон» будет активен на трансферном рынке, но для начала необходимо определиться с новым наставником», — сообщили в пресс-службе «Акрона» корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.