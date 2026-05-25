Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гаджиев: Кокорин был бы полезен «Динамо» Мх в качестве сотрудника, но как игрок — нет

Гаджиев: Кокорин был бы полезен «Динамо» Мх в качестве сотрудника, но как игрок — нет
Комментарии

Почётный президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал информацию, что клуб может подписать нападающего Александра Кокорина.

«Разговоры о Кокорине в клубе велись, это действительно так. Но, на мой взгляд, Александр мог бы быть полезен махачкалинскому «Динамо» в качестве сотрудника: тренер, консультант и тому подобное. Но как футболист, конечно же, нет. «Динамо» должно играть в интенсивный футбол, и в этом возрасте Кокорин уже не помощник. При этом я хочу выразить большое уважение к этому игроку. К сожалению, Кокорин не смог раскрыть весь свой потенциал, хотя возможностей у него было много», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
«Спасибо за всё, легенда». «Арис» обратился к Кокорину после новости об уходе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android