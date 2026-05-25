Гаджиев: Кокорин был бы полезен «Динамо» Мх в качестве сотрудника, но как игрок — нет

Почётный президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал информацию, что клуб может подписать нападающего Александра Кокорина.

«Разговоры о Кокорине в клубе велись, это действительно так. Но, на мой взгляд, Александр мог бы быть полезен махачкалинскому «Динамо» в качестве сотрудника: тренер, консультант и тому подобное. Но как футболист, конечно же, нет. «Динамо» должно играть в интенсивный футбол, и в этом возрасте Кокорин уже не помощник. При этом я хочу выразить большое уважение к этому игроку. К сожалению, Кокорин не смог раскрыть весь свой потенциал, хотя возможностей у него было много», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.